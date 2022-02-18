Pochettino elogia Neymar e diz que astro pode ser titular contra o Nantes

O técnico do PSG, Mauricio Pochettino, sinalizou que Neymar pode voltar ao posto de titular já na partida contra o Nantes, neste sábado, às 17h (de Brasília), pela 25ª rodada do Campeonato Francês. O treinador destacou o comprometimento do astro durante a recuperação de uma entorse no tornozelo esquerdo.- Ele pode começar o jogo, vem treinando bem. Foi muito bem contra o Real Madrid. Ele está com uma energia muito boa e uma motivação muito grande. Neymar está muito consciente da sua recuperação, foi muito dedicado durante todo o processo. Agora está concentrado para ajudar o time o máximo possível - declarou o treinador.Confira a tabela e a classificação do Campeonato Francês