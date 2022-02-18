Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Pochettino elogia Neymar e diz que astro pode ser titular contra o Nantes

Treinador do PSG afirma que brasileiro mostrou comprometimento durante a recuperação...

Publicado em 18 de Fevereiro de 2022 às 11:30

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

18 fev 2022 às 11:30
O técnico do PSG, Mauricio Pochettino, sinalizou que Neymar pode voltar ao posto de titular já na partida contra o Nantes, neste sábado, às 17h (de Brasília), pela 25ª rodada do Campeonato Francês. O treinador destacou o comprometimento do astro durante a recuperação de uma entorse no tornozelo esquerdo.- Ele pode começar o jogo, vem treinando bem. Foi muito bem contra o Real Madrid. Ele está com uma energia muito boa e uma motivação muito grande. Neymar está muito consciente da sua recuperação, foi muito dedicado durante todo o processo. Agora está concentrado para ajudar o time o máximo possível - declarou o treinador.Confira a tabela e a classificação do Campeonato Francês
O brasileiro se contundiu no dia 28 de novembro do ano passado e só voltou a campo na última terça-feira, depois de 78 dias. A desenvoltura na vitória por 1 a 0 sobre o Real Madrid, no jogo de ida das oitavas de final da Liga dos Campeões, quando deu assistência para Mbappé, animou o comandante. O camisa 10 entrou em campo aos 26 minutos do segundo tempo, no lugar de Di María.
O PSG é o líder isolado do Campeonato Francês, com 59 pontos, 13 a mais do que o segundo colocado, o Olympique de Marselha.
Crédito: NeymarestápertodereassumiratitularidadesobocomandodePochettino(Foto:C.Gavelle/PSG

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 23/04/2026
Balanços - Hospital São José - 23/04/2026
Editais e Avisos - 23/04/2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados