Pochettino elogia equipe após vitória do PSG na Champions: 'Queremos ter esta atitude em todos os jogos'

Crédito: Reprodução / Twitter PSG

Nesta quarta-feira, o Paris Saint-Germain venceu o Bayern de Munique por 3 a 2 pela partida de ida das quartas de final da Champions League. Após o final do confronto, o treinador do PSG, Mauricio Pochettino, falou à imprensa sobre o desempenho de sua equipe.

Veja o mata-mata da Champions League- Estou muito satisfeito com o resultado e com a atitude da equipa, os jogadores deram tudo frente a uma das melhores equipas da Europa. O seu estado de espírito foi enorme, com um sentido de sacrifício notável. Queremos ter esta atitude em todos os jogos - disse Pochettino.

O treinador também aproveitou a oportunidade para parabenizar os jogadores de seu elenco pela vitória importante fora de casa.

- Quando se ganha é sempre mais fácil explicar e todos pensam que tomámos as decisões certas, mas isso é teoria. A vitória é dos jogadores, são eles que deram tudo em busca desta vitória extraordinária, com a sua luta, o seu sacrifício, o seu mérito. São eles que estão de parabéns - falou.

- O resultado é favorável para nós, mas sabemos que será extremamente difícil estar nas semifinais - concluiu.