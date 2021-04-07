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Pochettino elogia equipe após vitória do PSG na Champions: 'Queremos ter esta atitude em todos os jogos'

Treinador argentino do Paris Saint-Germain elogiou os jogadores após vitória por 3 a 2 sobre o Bayern de Munique...

Publicado em 07 de Abril de 2021 às 19:23

LanceNet

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Publicado em 

07 abr 2021 às 19:23
Crédito: Reprodução / Twitter PSG
Nesta quarta-feira, o Paris Saint-Germain venceu o Bayern de Munique por 3 a 2 pela partida de ida das quartas de final da Champions League. Após o final do confronto, o treinador do PSG, Mauricio Pochettino, falou à imprensa sobre o desempenho de sua equipe.
Veja o mata-mata da Champions League- Estou muito satisfeito com o resultado e com a atitude da equipa, os jogadores deram tudo frente a uma das melhores equipas da Europa. O seu estado de espírito foi enorme, com um sentido de sacrifício notável. Queremos ter esta atitude em todos os jogos - disse Pochettino.
O treinador também aproveitou a oportunidade para parabenizar os jogadores de seu elenco pela vitória importante fora de casa.
- Quando se ganha é sempre mais fácil explicar e todos pensam que tomámos as decisões certas, mas isso é teoria. A vitória é dos jogadores, são eles que deram tudo em busca desta vitória extraordinária, com a sua luta, o seu sacrifício, o seu mérito. São eles que estão de parabéns - falou.
- O resultado é favorável para nós, mas sabemos que será extremamente difícil estar nas semifinais - concluiu.
​O PSG entra em campo neste sábado, às 12h (de Brasília), contra o Strasbourg. A partida será transmitida ao vivo no site do LANCE!.

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