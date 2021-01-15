futebol

Pochettino e PSG intensificam esforços para contratar Dele Alli

Ideia do clube francês é de um empréstimo. Tottenham, porém, não quer liberar o meio-campista, que deseja sair para ter mais minutos em campo...
LanceNet

Publicado em 15 de Janeiro de 2021 às 12:41

Crédito: Site Oficial/Tottenham
Recém-chegado ao Paris Saint-Germain, Mauricio Pochettino já definiu seu alvo prioritário. De acordo com o "The Guardian", o treinador argentino quer a contratação de Dele Alli, do Tottenham, e já intensifica esforços para tê-lo ainda nesta janela de transferências.
A ideia do Paris Saint-Germain é de um empréstimo. O Tottenham, porém, está relutante e acredita que o jogador será importante para o restante da temporada. O desejo de Alli é de sair para ter mais minutos.Dele Alli caiu na hierarquia de José Mourinho e tem sido pouco utilizado pelo português. Na Premier League, por exemplo, o meio-campista atuou em apenas quatro partidas, totalizando apenas 74 minutos em campo.
Com a Eurocopa pela frente, Alli sabe que precisa atuar com mais frequência para ser convocado. No PSG, reencontrará o treinador que o fez atuar no mais alto nível da carreira.

