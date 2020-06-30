Pochettino é alvo número um para substituir Lage no Benfica

Após a demissão de Bruno Lage, o Benfica aguarda uma resposta de Mauricio Pochettino para assumir o comando da equipe nesta terça-feira. O jornal “As” indica que fontes próximas ao argentino afirmam que o ex-Tottenham gosta da ideia de treinar as Águias e buscar novos desafios. Os dirigentes portugueses o seduzem com a ideia de poder montar uma equipe jovem para competir na Liga dos Campeões.

Pochettino é a prioridade, mas caso a resposta seja negativa, o time da Luz já tem uma alternativa: Unai Emery. O espanhol está sem treinar uma equipe profissional desde que deixou o Arsenal em novembro de 2019, assim como quando o argentino também deixou o Tottenham.

Lage, que teve bom início em sua trajetória como treinador, vivia um momento muito ruim com o Benfica antes da demissão. Apesar de ter liderado o campeonato por boa parte da temporada, ter o melhor ataque, melhor defesa e o artilheiro da competição, o clube só ganhou uma partida das últimas sete disputadas e está seis pontos atrás do Porto faltando apenas cinco rodadas.E MAIS:Bartomeu vai na casa de técnico do Barça para reunião conciliadoraGetafe irá pagar R$ 61 milhões por 90% dos direitos de CucurellaBundesliga amplia janela de transferências até outubroGuardiola diz que City fará 'corredor de honra' para receber o Liverpool: 'Eles merecem' E MAIS: