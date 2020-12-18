Pochettino e Allegri podem substituir Tuchel em caso de revés para o Lille

Caso o Paris Saint-Germain não consiga uma vitória contra o Lille neste final de semana pelo Campeonato Francês, os técnicos Mauricio Pochettino e Massimiliano Allegri podem substituir Thomas Tuchel na próxima semana, segundo a “ESPN”. O comandante alemão faz uma campanha irregular e seu time ocupa apenas a segunda colocação da Ligue 1.

Leonardo, diretor de futebol do PSG, possui uma relação conturbada com Tuchel, mas uma ótima amizade com Allegri. Além do italiano, Pochettino é avaliado como um profissional com grande capacidade e é querido dentro do clube por ter jogado como profissional pela equipe francesa entre 2001 e 2003.O contrato de Tuchel termina ao final da temporada e as informações indicam que não há nenhuma intenção na renovação do vínculo com o atual técnico. O alemão esteve à beira de ser demitido caso não se classificasse na fase de grupos da Champions League, mas a equipe terminou sua chave em primeiro lugar.