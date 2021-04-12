Pochettino diz que Marquinhos pode ser relacionado contra o Bayern, mas descarta titularidade

O Paris Saint-Germain terá um desfalque de peso para o duelo contra o Bayern de Munique nesta terça-feira. Com problemas musculares no jogo de ida das quartas de final da Champions, na última quarta-feira, o brasileiro Marquinhos deixou o campo ainda no primeiro tempo e não está totalmente recuperado.
Em entrevista coletiva nesta segunda-feira, o técnico Mauricio Pochettino disse que o camisa 5, que também é o capitão do PSG, não tem condições de ser titular. O argentino, entretanto, deixou no ar a possibilidade do defensor ser relacionado.
- Em relação ao Marquinhos, ainda não sei (se ele será relacionado). Tomaremos uma decisão na terça-feira. Ele poderia fazer parte de um grupo, mas não para iniciar a partida. Nós decidiremos amanhã - disse o treinador.
- O Bayern é uma equipe que joga e não creio que vá mudar o seu jogo. Nós também vamos jogar com as nossas ideias. O futebol é um jogo e veremos quem vai impor as suas ideias. Tentaremos fazer na terça. O Bayern é a melhor equipe da Europa e temos respeito por eles - disse.
- Temos muita confiança, mas temos que pensar em vencer esta partida para nos classificarmos. O Bayern é o atual campeão e conquistou seis títulos, sendo, portanto, o favorito. Desejamos vencer. Para o clube, estar nas semifinais seria importante - concluiu.