Pochettino diz que irá permanecer no PSG ao lado de Mbappé

Mauricho Pochettino garantiu a sua permanência ao lado de Kylian Mbappé no Paris Saint-Germain na próxima temporada. Em coletiva de imprensa, o argentino não titubeou ao ser perguntado sobre a possibilidade da dupla seguir ou deixar o clube francês.- 100% (para seguir) nos dois casos - declarou o técnico, que convive com rumores sobre uma possível saída após uma temporada decepcionante a frente do PSG.

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Com contrato até 2023, o comandante também foi questionado sobre uma possível renovação com a equipe francesa.

- Temos uma relação natural com Leonardo. Nos falamos sobre temas diferentes. Logicamente, os temas variam dependendo das circunstâncias, mas a relação e a comunicação é boa. Seguimos trabalhando naturalmente como sempre fazemos.

Embora Pochettino balance no cargo, o PSG não tem mais a opção de contratar Ten Hag e Antonio Conte também se distanciou do clube francês. Por outro lado, Mbappé segue na mira do Real Madrid, mas conversa com ambos os lados em busca do melhor acordo para si.