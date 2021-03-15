Pochettino diz que assaltos nas casas de Marquinhos e Di María afetaram os jogadores do Paris Saint-Germain

Crédito: FRANCK FIFE / AFP

Apesar da derrota do Paris Saint-Germain para o Nantes por 2 a 1 pela Ligue 1, a noite do último domingo foi marcada pelos assaltos nas casas de Marquinhos e Di María. O meio-campista argentino foi substituído no segundo tempo após Leonardo, diretor do clube, informar o técnico Mauricio Pochettino do que ocorreu.O treinador não quis justificar o revés por conta do que aconteceu fora de campo, mas afirmou que o rendimento do time caiu.

- Isso não é desculpa, mas é verdade que houve uma queda de energia. Com os jogadores, conversamos sobre outras coisas (além da derrota) no final da partida. Para os atletas, vai além do futebol e isso tem que ser levado em consideração.

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