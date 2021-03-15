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Pochettino diz que assaltos nas casas de Marquinhos e Di María afetaram os jogadores do Paris Saint-Germain

Técnico argentino não quis usar contexto extra campo como justificativa para derrota diante do Nantes na Ligue 1, mas afirmou que houve queda de rendimento...

Publicado em 15 de Março de 2021 às 11:26

LanceNet

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Publicado em 

15 mar 2021 às 11:26
Crédito: FRANCK FIFE / AFP
Apesar da derrota do Paris Saint-Germain para o Nantes por 2 a 1 pela Ligue 1, a noite do último domingo foi marcada pelos assaltos nas casas de Marquinhos e Di María. O meio-campista argentino foi substituído no segundo tempo após Leonardo, diretor do clube, informar o técnico Mauricio Pochettino do que ocorreu.O treinador não quis justificar o revés por conta do que aconteceu fora de campo, mas afirmou que o rendimento do time caiu.
- Isso não é desculpa, mas é verdade que houve uma queda de energia. Com os jogadores, conversamos sobre outras coisas (além da derrota) no final da partida. Para os atletas, vai além do futebol e isso tem que ser levado em consideração.
> Veja a tabela da Ligue 1
Após os dirigentes tomarem conhecimento do caso de Di María, a imprensa francesa também confirmou que a casa do brasileiro foi assaltada. Marquinhos chegou a ir às redes sociais para tranquilizar os fãs e dizer que a família estava bem apesar do susto.

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