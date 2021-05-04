Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Pochettino discute eliminação do PSG: 'Poucos podem dominar uma equipe como o Manchester City'
futebol

Pochettino discute eliminação do PSG: 'Poucos podem dominar uma equipe como o Manchester City'

Treinador do Paris Saint-Germain elogiou o seu adversário e encontrou pontos positivos no desempenho de seu time...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

04 mai 2021 às 18:59

Publicado em 04 de Maio de 2021 às 18:59

Crédito: PAUL ELLIS / AFP
Nesta terça-feira, o Manchester City venceu o Paris Saint-Germain por 2 a 0, e classificou-se para a final da Champions League. Após o encerramento da partida, Mauricio Pochettino, treinador do PSG, discutiu a eliminação de sua equipe na competição.
Veja o mata-mata da Champions- Jogamos o jogo que planejávamos. Começámos muito bem, criando oportunidades e dominando o Manchester City. Isso não é fácil. Poucos podem dominar uma equipe como o Manchester City - disse o treinador do Paris Saint-Germain.
O comandante da equipe francesa ainda encontrou pontos positivos na derrota do PSG.
- Às vezes, no futebol, você precisa de uma porcentagem de sorte em alguns períodos do jogo. No final, eles foram clínicos. Eles marcaram de uma situação em que estávamos pressionando alto, com uma bola longa - apontou.
Após a derrota, Mauricio Pochettino também aproveitou para elogiar o seu adversário pelo trabalho desenvolvido por Guardiola.
- Tenho de dar os parabéns ao Manchester City porque está a fazer uma época fantástica. Depois de seis ou sete temporadas de trabalho, Pep está indo bem. Ao mesmo tempo, temos orgulho de nossos jogadores e de nossa equipe - falou.
O treinador do PSG também discutiu as expulsões nas duas partidas contra o City.
- Ao longo dos 180 minutos, por 40 ou 45 minutos jogamos com dez homens. Essa é uma vantagem enorme. Isso é futebol, mas competimos e estivemos sempre em jogo. Não era para nós esta noite ou na noite anterior, quando tocamos em Paris - disse.
Pochettino também discutiu a ausência de Kylian Mbappé na decisão desta terça-feira.
- Isso não pode ser uma desculpa. Nós somos um time. Claro, que azar ele não estar pronto para ajudar a equipe, mas isso não é uma desculpa. Não podemos usar essa desculpa porque o desempenho da equipa foi bom - concluiu o argentino.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Viatura da PM pega fogo próximo a batalhão em Linhares; veja vídeo
Imagem de destaque
Bairro periférico de Vitória ganha galeria a céu aberto com mural de 1.600 m²
Imagem de destaque
Professor de hidroginástica morre durante aula em praia de Guarapari

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados