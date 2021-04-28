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Pochettino discute derrota do PSG para o Manchester City: 'Estamos muito decepcionados'

Treinador argentino do Paris Saint-Germain lamentou virada sofrida pela equipe nesta quarta-feira...

Publicado em 28 de Abril de 2021 às 18:52

LanceNet

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Publicado em 

28 abr 2021 às 18:52
Crédito: Divulgação / Site oficial do PSG
Nesta quarta-feira, o Paris Saint-Germain perdeu para o Manchester City de virada por 2 a 1 na partida de ida das semifinais da Champions League. Após o o confronto, Mauricio Pochettino, treinador do PSG, discutiu a derrota de sua equipe.
Veja o mata-mata da Champions- Havia duas metades diferentes. Na primeira parte estivemos bem. Criamos oportunidades e merecemos a liderança, mas na segunda parte eles foram melhores do que nós. Os dois gols foram acidentes, mas criaram mais do que nós. No final era metade para cada um de nós - disse Pochettino.
O treinador argentino lamentou o desempenho da equipe do Paris Saint-Germain durante a segunda etapa da partida desta quarta-feira.
- Estamos muito decepcionados com os dois gols. É difícil aceitar que isso aconteceu na semifinal - é muito doloroso. Na segunda parte foram mais consistentes. Foi difícil para nós lidarmos com isso. Fisicamente, eles eram um pouco mais agressivos. Foi difícil para nós recuperar a bola - falou.
Mauricio Pochettino também discutiu a partida de volta e a mentalidade que a equipe do Paris Saint-Germain precisa ter para vencer o Manchester City na Inglaterra.
- No futebol você precisa acreditar. Vamos para lá daqui a seis dias e vamos tentar vencer e fazer gols. Claro que estamos um pouco pressionados, mas no futebol você precisa tentar - concluiu.

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