Pochettino discute derrota do PSG para o Manchester City: 'Estamos muito decepcionados'

Crédito: Divulgação / Site oficial do PSG

Nesta quarta-feira, o Paris Saint-Germain perdeu para o Manchester City de virada por 2 a 1 na partida de ida das semifinais da Champions League. Após o o confronto, Mauricio Pochettino, treinador do PSG, discutiu a derrota de sua equipe.

Veja o mata-mata da Champions- Havia duas metades diferentes. Na primeira parte estivemos bem. Criamos oportunidades e merecemos a liderança, mas na segunda parte eles foram melhores do que nós. Os dois gols foram acidentes, mas criaram mais do que nós. No final era metade para cada um de nós - disse Pochettino.

O treinador argentino lamentou o desempenho da equipe do Paris Saint-Germain durante a segunda etapa da partida desta quarta-feira.

- Estamos muito decepcionados com os dois gols. É difícil aceitar que isso aconteceu na semifinal - é muito doloroso. Na segunda parte foram mais consistentes. Foi difícil para nós lidarmos com isso. Fisicamente, eles eram um pouco mais agressivos. Foi difícil para nós recuperar a bola - falou.

Mauricio Pochettino também discutiu a partida de volta e a mentalidade que a equipe do Paris Saint-Germain precisa ter para vencer o Manchester City na Inglaterra.