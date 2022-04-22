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Pochettino deseja contar com Mbappé no PSG: ‘Levaria até para as minhas férias’

Atacante francês está em fim de contrato e ainda não está com seu futuro definido; o Real Madrid é um dos possíveis destinos
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LanceNet

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Publicado em 

22 abr 2022 às 18:47

Publicado em 22 de Abril de 2022 às 18:47

O futuro de Mbappé segue indefinido! O atacante está em fim de contrato e ainda não houve um acerto por renovação. O técnico do Paris Saint-Germain, Mauricio Pochettino, destacou que gostaria que o jogador continuasse no clube.> Família de Mbappé tem reunião com PSG e encontro marcado com Real Madrid por futuro do astro
- Como treinador, não me incomoda. Temos que entender esse tipo de situação, que acontece não apenas no PSG, mas em qualquer outro clube. Está claro que não é a primeira e nem será a última vez que isso acontecerá nos clubes. Claro, que com egoísmo, gostaria de tê-lo aqui comigo. Levaria até para minhas férias, minha casa - disse Pochettino.
Mbappé é o destaque nas estatísticas do Paris Saint-Germain. O atacante tem 33 gols e 18 assistências em 41 partidas pelo clube na temporada. A equipe lidera o Campeonato Francês com vantagem e precisa de apenas uma vitória para confirmar o título.
O Real Madrid é um dos prováveis destinos de Mbappé. Ainda não houve um acordo entre as partes, mas o embaixador do clube, o ex-lateral Roberto Carlos, revelou nesta quinta-feira que o jogador está próximo de acertar.
Crédito: MbappéédestaquedoPSG(Foto:FRANCKFIFE/AFP

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