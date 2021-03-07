Pochettino define De Gea como alvo principal para o gol do PSG

David De Gea se tornou o alvo principal do Paris Saint-Germain para a próxima temporada. De acordo com o "The Sun", Mauricio Pochettino quer que o goleiro do Manchester United seja o substituto de Keylor Navas no gol do clube francês.
O PSG é um dos poucos clubes que podem pagar o salário desejado por De Gea. Atualmente, o espanhol ganha 1,5 milhão de libras por mês. Ele tem contrato até junho de 2023.O camisa 1 do Manchester United vem se sentindo ameaçado no clube devido às grandes atuações de Dean Henderson. Para não perder o destaque e continuar sendo convocado para a seleção espanhola, De Gea pode deixar o clube inglês.