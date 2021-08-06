Pochettino confirma interesse do PSG em Messi: 'Ele é uma possibilidade'

Na véspera da estreia do Paris Saint-Germain no Campeonato Francês, o técnico Mauricio Pochettino recebeu uma chuva de perguntas que nada tinham a ver com o jogo contra o Troyes. Após a confirmação de que Lionel Messi não seguirá no Barcelona, a equipe parisiense passou a ser apontada como grande favorita a contratar o argentino.
+ Veja a tabela e os jogos da Ligue 1Questionado sobre a possibilidade do PSG contratar o seis vezes melhor jogador do mundo, Pochettino despistou no início, focou no duelo contra o Troyes, mas afirmou que a direção do clube trabalha para reforçar o elenco.
- Estamos agora focados no início da temporada. O clube funciona em paralelo no mercado discretamente, mas fortemente para ser capaz de melhorar o que é possível a equipe para atingir os objetivos que estabelecemos no início da temporada. Sabemos o que aconteceu ontem entre Messi e Barcelona, mas estamos totalmente focados em vencer o Troyes. Nasser Al-Khelaïfi (presidente do PSG) e Leonardo (diretor esportivo) estão trabalhando muito para melhorar a equipe - disse Pochettino.
+ Encaixamos Messi em 15 gigantes do futebol mundial. Veja como ficariam os times!
Em seguida, novamente questionado sobre Messi, o treinador argentino disse que a contratação de seu compatriota é, sim, uma possibilidade.
- Mais do que posição, quando falamos de jogadores do tamanho que ele pode ser que para muitos clubes, neste caso o PSG, este tipo de oportunidade às vezes podem acontecer e não podem. Neste caso, o clube está trabalhando e se houver algum tipo de informação a comunicaremos em breve. Estamos vendo e analisando todas as possibilidades, e o Messi é uma delas - afirmou.