Pochettino confirma interesse do PSG em Messi: 'Ele é uma possibilidade'

Crédito: Reprodução / Twitter do PSG

Na véspera da estreia do Paris Saint-Germain no Campeonato Francês, o técnico Mauricio Pochettino recebeu uma chuva de perguntas que nada tinham a ver com o jogo contra o Troyes. Após a confirmação de que Lionel Messi não seguirá no Barcelona, a equipe parisiense passou a ser apontada como grande favorita a contratar o argentino.

+ Veja a tabela e os jogos da Ligue 1Questionado sobre a possibilidade do PSG contratar o seis vezes melhor jogador do mundo, Pochettino despistou no início, focou no duelo contra o Troyes, mas afirmou que a direção do clube trabalha para reforçar o elenco.

- Estamos agora focados no início da temporada. O clube funciona em paralelo no mercado discretamente, mas fortemente para ser capaz de melhorar o que é possível a equipe para atingir os objetivos que estabelecemos no início da temporada. Sabemos o que aconteceu ontem entre Messi e Barcelona, mas estamos totalmente focados em vencer o Troyes. Nasser Al-Khelaïfi (presidente do PSG) e Leonardo (diretor esportivo) estão trabalhando muito para melhorar a equipe - disse Pochettino.

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Em seguida, novamente questionado sobre Messi, o treinador argentino disse que a contratação de seu compatriota é, sim, uma possibilidade.