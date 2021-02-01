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futebol

Pochettino confia em permanência de Neymar e Mbappé no PSG: 'Estou otimista'

Estrelas do clube francês têm contrato até junho de 2022, e permanência ainda é incerta. Neymar afirma que quer continuar, e pretende convencer Mbappé a ficar na equipe...
LanceNet

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Publicado em 

01 fev 2021 às 14:37

Publicado em 01 de Fevereiro de 2021 às 14:37

Crédito: OLI SCARFF / AFP
Principais nomes do Paris Saint-Germain, os atacantes Neymar e Mbappé têm contrato com o clube francês somente até o final da próxima temporada, em junho de 2022. No entanto, no que depender do técnico Mauricio Pochettino, ambos permanecerão na equipe da Cidade Luz.
+ Veja a tabela da Ligue 1- Acredito que o Neymar e o Mbappé vão ficar, e vão ficar muito tempo no PSG. E não tenho dúvidas, estou muito otimista, o clube está trabalhando muito para mantê-los conosco - disse o comandante argentino em entrevista para a rádio "RMC".
+ IFFHS faz seleção da década e não coloca Neymar; veja o time ideal montado
No último domingo, em entrevista para o canal "TF1", Neymar disse que tem o desejo de continuar no clube, e afirmou que pretende convencer Mbappé a permanecer também.
- Hoje eu me sinto bem, me sinto mais adaptado, mais calmo. Então eu estou muito feliz aqui, quero ficar no Paris Saint-Germain, e espero que o Kylian (Mbappé) também fique. É obvio que esse é o desejo de todos os torcedores do Paris. A gente quer fazer que o PSG seja grande, quero continuar fazendo o que eu sempre fiz no PSG: jogar futebol e ser feliz. É o mais importante - disse.

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