Pochettino cobra Mbappé e melhor rendimento do elenco do PSG

Após 14 meses afastado dos gramados, o técnico Mauricio Pochettino voltou ao banco de reservas para comandar o Paris Saint-Germain, mas saiu decepcionado pelo empate com o Saint-Étienne na Ligue 1. O argentino cobrou melhor desempenho da equipe, mas também de Mbappé, a grande estrela da franquia ao lado de Neymar.

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- Mbappé tem que melhorar, assim como os outros. Estou decepcionado, pois somos o PSG e queremos vencer. Acredito que temos que melhorar em muitos aspectos. Não foi o resultado que queríamos. Tivemos algumas ocasiões, posse, mas foi um empate. Necessitamos melhorar muito.