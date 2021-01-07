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futebol

Pochettino cobra Mbappé e melhor rendimento do elenco do PSG

Técnico argentino diz que todos os jogadores devem melhorar em diversos aspectos e que saiu de campo decepcionado após o empate com o Saint-Étienne pela Ligue 1...
LanceNet

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Publicado em 

07 jan 2021 às 08:45

Publicado em 07 de Janeiro de 2021 às 08:45

Após 14 meses afastado dos gramados, o técnico Mauricio Pochettino voltou ao banco de reservas para comandar o Paris Saint-Germain, mas saiu decepcionado pelo empate com o Saint-Étienne na Ligue 1. O argentino cobrou melhor desempenho da equipe, mas também de Mbappé, a grande estrela da franquia ao lado de Neymar.
> Veja onde está o PSG na Ligue 1
- Mbappé tem que melhorar, assim como os outros. Estou decepcionado, pois somos o PSG e queremos vencer. Acredito que temos que melhorar em muitos aspectos. Não foi o resultado que queríamos. Tivemos algumas ocasiões, posse, mas foi um empate. Necessitamos melhorar muito.
A declaração em tom de cobrança pode soar estranha nos bastidores do clube, uma vez que Mbappé tem contrato até 2022 e é alvo de Real Madrid e Liverpool ao final desta temporada. Até o momento, o francês não aceitou nenhuma proposta para renovar seu vínculo com o PSG e espera-se que a relação do jogador com o técnico seja positiva, diferente dos tempos de Tuchel.Pochettino comandou seu primeiro jogo como técnico do PSG (Philippe DESMAZES / AFP)

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