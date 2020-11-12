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Pochettino avalia situações do United, Chelsea, City e Paris Saint-Germain

Argentino afirmou que aguarda a melhor oportunidade para voltar a trabalhar, enquanto pode retornar à beira dos gramados apenas na próxima temporada...
LanceNet

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Publicado em 

12 nov 2020 às 10:27

Publicado em 12 de Novembro de 2020 às 10:27

Crédito: AFP
Apesar de estar fora do mercado, Mauricio Pochettino está analisando diversas possibilidades para retomar os trabalhos. Segundo o “The Athletic”, o argentino não tem pressa por assumir uma equipe, enquanto monitora a situação do Manchester United, Chelsea, Manchester City e Paris Saint-Germain nos próximos meses.
Embora trocas de técnicos fossem esperadas com maior frequência, a pandemia da Covid-19 freou a demissão de diversos treinadores. No entanto, Tuchel e Guardiola terminam seus contratos ao fim desta temporada, enquanto Solskjaer e Lampard possuem vínculos com seus times até 2022.Apesar dos rumores entre Pochettino e o Manchester United estarem fortes nos bastidores, a boa vitória contra o Everton na última rodada do Campeonato Inglês foi um alívio para Solskjaer. Além disso, os Diabos Vermelhos lideram o grupo da Liga dos Campeões, mas o clube busca encontrar mais regularidade.

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