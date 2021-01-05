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futebol

Pochettino afirma querer tirar o melhor de Neymar no PSG

Técnico argentino não poderá contar com o brasileiro para o confronto contra o Saint-Étienne e quer que todo o elenco do PSG exerça liderança dentro ou fora de campo...

Publicado em 05 de Janeiro de 2021 às 12:13

LanceNet

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Publicado em 

05 jan 2021 às 12:13
Crédito: Pochettino quer ver o melhor Neymar no PSG (Divulgação Twitter PSG
Em sua primeira coletiva, o técnico Mauricio Pochettino afirmou que além de Neymar, todos os jogadores do Paris Saint-Germain devem ser líderes da equipe dentro ou fora de campo. Além disso, o argentino disse que quer tirar o melhor que puder do brasileiro e que irá encontrar o melhor lugar para o camisa 10 atuar.- Quando o Neymar começar a treinar com o time, vamos encontrar a melhor posição para ele ser o melhor que puder. Todos são líderes. Existem diferentes formas de você expressar liderança e quanto mais líderes tivermos dentro da equipe, no vestiário ou no campo, melhor será para o clube.
> Veja a tabela da Ligue 1
O PSG encara o Saint-Étienne nesta quarta-feira pelo Campeonato Francês, mas Pochettino não poderá contar com Neymar, que se recupera de uma lesão sofrida no confronto contra o Lyon. A expectativa é de que o brasileiro retorne aos gramados ainda neste mês de janeiro.

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