Pochettino afirma querer tirar o melhor de Neymar no PSG

Em sua primeira coletiva, o técnico Mauricio Pochettino afirmou que além de Neymar, todos os jogadores do Paris Saint-Germain devem ser líderes da equipe dentro ou fora de campo. Além disso, o argentino disse que quer tirar o melhor que puder do brasileiro e que irá encontrar o melhor lugar para o camisa 10 atuar.- Quando o Neymar começar a treinar com o time, vamos encontrar a melhor posição para ele ser o melhor que puder. Todos são líderes. Existem diferentes formas de você expressar liderança e quanto mais líderes tivermos dentro da equipe, no vestiário ou no campo, melhor será para o clube.