Pochettino acredita que Mbappé definirá o futuro em breve e aposta em permanência no PSG

Crédito: FRANCK FIFE / AFP

Com contrato com o Paris Saint-Germain somente até junho de 2022, no fim da próxima temporada, o atacante Kylian Mbappé tem o futuro indefinido. Para Mauricio Pochettino, treinador da equipe francesa, porém, o camisa 7 deverá indicar em breve onde atuará pelos próximos anos.

+ Veja a tabela da Ligue 1- O PSG pode dar a Mbappé todas as ferramentas para ser feliz. Acho que é uma questão que será esclarecida em breve - disse o argentino em entrevista ao programa "Tot Costa", da "Catalunya Ràdio".

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O comandante parisiense também foi questionado sobre uma possível conversa com Messi, que encerra seu contrato com o Barcelona em junho e tem o nome ligado ao PSG. Pochettino, no entanto, negou que tenha negociação com o camisa 10 blaugrana.