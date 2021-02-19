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Pochettino acredita que Mbappé definirá o futuro em breve e aposta em permanência no PSG

Técnico do time da capital francesa diz que o clube tem 'todas as ferramentas' para fazer o camisa 7 feliz, e também afirma que não conversou com Messi sobre seu futuro...
LanceNet

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Publicado em 

19 fev 2021 às 17:48

Publicado em 19 de Fevereiro de 2021 às 17:48

Crédito: FRANCK FIFE / AFP
Com contrato com o Paris Saint-Germain somente até junho de 2022, no fim da próxima temporada, o atacante Kylian Mbappé tem o futuro indefinido. Para Mauricio Pochettino, treinador da equipe francesa, porém, o camisa 7 deverá indicar em breve onde atuará pelos próximos anos.
+ Veja a tabela da Ligue 1- O PSG pode dar a Mbappé todas as ferramentas para ser feliz. Acho que é uma questão que será esclarecida em breve - disse o argentino em entrevista ao programa "Tot Costa", da "Catalunya Ràdio".
+ Seleção Brasileira está em qual posição? Confira o top 20 do primeiro ranking da Fifa em 2021
O comandante parisiense também foi questionado sobre uma possível conversa com Messi, que encerra seu contrato com o Barcelona em junho e tem o nome ligado ao PSG. Pochettino, no entanto, negou que tenha negociação com o camisa 10 blaugrana.
- Com Messi apenas dissemos "oi" e "tchau". Não falamos sobre o seu futuro.

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