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PM de Minas proíbe 'Rua de Fogo' antes do jogo contra o Grêmio

A corporação quer evitar aglomerações e possíveis acidentes com artefatos de pirotecnia no evento, tradicional entre os atleticanos...

Publicado em 24 de Setembro de 2020 às 18:19

LanceNet

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Publicado em 

24 set 2020 às 18:19
Crédito: A rua de fogo é uma tradição dos atleticanos em BH, que não poderá ser realizada, segundo a PM-(Márcio Porto
A Polícia Militar de Minas Gerais(PMMG) proibiu a famosa “rua de fogo”, com sinalizadores e muita torcida antes do jogo do contra o Grêmio, neste sábado,26 de setembro, no Mineirão, às 21h, pelo Campeonato Brasileiro. A PM disse que um dos motivos informados para a proibição é evitar aglomerações em torno do estádio, que ainda não pode receber público. A Rua de Fogo estava sendo organizada pelos torcedores para receber a delegação do Galo, líder do campeonato, quando chegasse ao Gigante da Pampulha. De acordo com a corporação,além da pandemia do novo coronavírus, há riscos de acidentes com artefatos pirotécnicos, como foi dito durante reunião operacional para o jogo. -A PMMG reforça a recomendação para evitar aglomerações no entorno do estádio, em respeito à prevenção da contaminação pelo coronavírus, e informa que, por este motivo, não será permitida a "Rua de Fogo", evitando, também, possíveis acidentes causados pela utilização de artefatos pirotécnicos, em obediência ao protocolo de segurança preventivo em jogos nos estádios e normas legais vigentes - disse a PM na ata da partida O Galo defende a liderança do Campeonato Brasileiro diante dos Gaúchos. A equipe alvinegra tem 21 pontos e ainda tem um jogo a menos em relação aos rivais.

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