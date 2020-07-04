Playoff da Série C italiana marca volta de brasileiro no Siena

Sem jogar desde o dia 22 de fevereiro, o Siena voltará a campo neste domingo para enfrentar o Alessandria, fora de casa, em duelo válido pelos Playoffs da Série C do Campeonato Italiano. E conta com o brasileiro Gladestony para tentar conquistar a classificação para a próxima fase da disputa.

- Com certeza vamos entrar para vencer o playoff. Não será fácil, pois foram mais de três meses parados, mas confio muito no nosso grupo para superarmos todas os obstáculos. Todos deram o seu melhor durante a quarentena com treinos individuais em casa e depois conseguimos voltar com as atividades presenciais. É jogo único e não podemos cometer erros. É uma felicidade enorme poder voltar a disputar uma partida de futebol depois de momentos tão complicados em razão da pandemia - disse Gladestony.