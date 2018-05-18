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Jeitinho Francês

Platini revela 'trapaça' por Brasil x França na final da Copa de 98

Ex-jogador, que fazia parte do Comitê Organizador do Mundial daquele ano, afirmou que o posicionamento das seleções em suas chaves foram decididos propositalmente

Publicado em 18 de Maio de 2018 às 14:00

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 mai 2018 às 14:00
Michel Platini deu uma declaração para lá de polêmica sobre a Copa do Mundo de 1998. Em entrevista a rádio francesa "France Bleu", o ex-jogador afirmou que houve uma 'pequena trapaça' para que a final do Mundial daquele ano fosse disputada entre Brasil e França.
Platini foi banido do futebol por conta de um pagamento ilegal recebido das mãos de Blatter (Fabrice Coffrini / AFP) Crédito: Divulgação / Lance
- Quando organizamos o calendário, fizemos uma pequena trapaça. Se terminássemos em primeiro do grupo e o Brasil também, não nos encontraríamos antes da final - declarou o francês. 
Platini, que era co-presidente do Comitê Organizador do Mundial, também afirmou que a prática não é inédita em Copas.
- Não nos estressamos por seis anos para organizar uma Copa do Mundo e não fazer algumas pequenas travessuras. Você acha que os outros não fizeram isso em suas Copas? França x Brasil na final era o sonho de todo mundo - concluiu o ex-presidente da Uefa.
O Brasil, campeão da Copa do Mundo de 1994, obrigatoriamente foi cabeça de chave do grupo A. Com a entrada da França como cabeça de chave no grupo C, se avançassem em primeiro em seus grupos, as duas seleções só teriam chances de se enfrentar na grande decisão, no Stade de France.

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