Platini revela 'trapaça' por Brasil x França na final da Copa de 98

Michel Platini deu uma declaração para lá de polêmica sobre a Copa do Mundo de 1998. Em entrevista a rádio francesa "France Bleu", o ex-jogador afirmou que houve uma 'pequena trapaça' para que a final do Mundial daquele ano fosse disputada entre Brasil e França.

Platini foi banido do futebol por conta de um pagamento ilegal recebido das mãos de Blatter (Fabrice Coffrini / AFP) Crédito: Divulgação / Lance

- Quando organizamos o calendário, fizemos uma pequena trapaça. Se terminássemos em primeiro do grupo e o Brasil também, não nos encontraríamos antes da final - declarou o francês.

Platini, que era co-presidente do Comitê Organizador do Mundial, também afirmou que a prática não é inédita em Copas.

- Não nos estressamos por seis anos para organizar uma Copa do Mundo e não fazer algumas pequenas travessuras. Você acha que os outros não fizeram isso em suas Copas? França x Brasil na final era o sonho de todo mundo - concluiu o ex-presidente da Uefa.