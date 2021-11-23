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futebol

Planejamento do Fortaleza avalia situação de três nomes do elenco

Enquanto o goleiro Marcelo Boeck tem renovação em análise, dois zagueiros atualmente por empréstimo devem ser adquiridos definitivamente...
LanceNet

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Publicado em 

23 nov 2021 às 09:12

Publicado em 23 de Novembro de 2021 às 09:12

Alguns passos ainda precisam ser dados dentro de campo pelo Fortaleza para que não somente a vaga na Libertadores (direto na fase de grupos ou em eliminatória anterior) como também a previsão orçamentária, contando com o cálculo de premiações, seja assegurada. >Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOSPorém, isso não impede que a diretoria do Leão do Pici se movimente no sentido de observar as peças do elenco dirigido por Juan Pablo Vojvoda e suas respectivas situações contratuais já pensando na temporada de 2022. E, dentro dessa realidade, três nomes se sobressaem: o goleiro Marcelo Boeck além dos zagueiros Matheus Jussa e Marcelo Benevenuto.
Segundo informação do 'Diário do Nordeste', os três jogadores estão em pauta no clube onde o primeiro deles, com contrato terminando no fim deste ano, tem seu futuro visto no aspecto de identificação com o tricolor (estando no clube desde 2017, período anterior a ascensão nacional) contrastando com algumas falhas cometidas no período recente.
Desta forma, o cenário para que o arqueiro de 36 anos de idade parece ainda indefinido, tendo peso importante a colaboração mais intensa de Vojvoda assim que for finalizada a disputa do Brasileirão.
Por outro lado, Jussa e Benevenuto são nomes que agradaram desde que foram contratados por empréstimo junto a Internacional e Botafogo, respectivamente. Desta forma, o Fortaleza já formalizou propostas para os dois clubes visando as aquisições definitivas dos direitos e caminha para um desfecho positivo nas negociações diante da prioridade de compra fixada nos dois contratos de empréstimo além do desejo dos próprios atletas.
Crédito: Boeckéumdosnomesmaislongevosdoelenco(Divulgação/Fortaleza

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