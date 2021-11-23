Planejamento do Fortaleza avalia situação de três nomes do elenco

Alguns passos ainda precisam ser dados dentro de campo pelo Fortaleza para que não somente a vaga na Libertadores (direto na fase de grupos ou em eliminatória anterior) como também a previsão orçamentária, contando com o cálculo de premiações, seja assegurada. >Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOSPorém, isso não impede que a diretoria do Leão do Pici se movimente no sentido de observar as peças do elenco dirigido por Juan Pablo Vojvoda e suas respectivas situações contratuais já pensando na temporada de 2022. E, dentro dessa realidade, três nomes se sobressaem: o goleiro Marcelo Boeck além dos zagueiros Matheus Jussa e Marcelo Benevenuto.

Segundo informação do 'Diário do Nordeste', os três jogadores estão em pauta no clube onde o primeiro deles, com contrato terminando no fim deste ano, tem seu futuro visto no aspecto de identificação com o tricolor (estando no clube desde 2017, período anterior a ascensão nacional) contrastando com algumas falhas cometidas no período recente.

Desta forma, o cenário para que o arqueiro de 36 anos de idade parece ainda indefinido, tendo peso importante a colaboração mais intensa de Vojvoda assim que for finalizada a disputa do Brasileirão.

Por outro lado, Jussa e Benevenuto são nomes que agradaram desde que foram contratados por empréstimo junto a Internacional e Botafogo, respectivamente. Desta forma, o Fortaleza já formalizou propostas para os dois clubes visando as aquisições definitivas dos direitos e caminha para um desfecho positivo nas negociações diante da prioridade de compra fixada nos dois contratos de empréstimo além do desejo dos próprios atletas.