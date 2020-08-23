Pjanic testa positivo para o novo coronavírus, revela Barcelona

O meia Miralem Pjanic testou positivo para o novo coronavírus, segundo revelou o Barcelona, novo clube do jogador bósnio. De acordo com a equipe catalã, o atleta está bem e isolado.Pjanic decidiu por fazer o teste após sentir sintomas da doença, que diagnosticaram o vírus no jogador. Por conta disso, o meia não se apresentará ao clube blaugrana nos próximos 15 dias.