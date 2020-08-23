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futebol

Pjanic testa positivo para o novo coronavírus, revela Barcelona

Jogador sentiu sintomas e decidiu pelo teste, que diagnosticou a doença...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

23 ago 2020 às 15:55

Publicado em 23 de Agosto de 2020 às 15:55

Crédito: AFP
O meia Miralem Pjanic testou positivo para o novo coronavírus, segundo revelou o Barcelona, novo clube do jogador bósnio. De acordo com a equipe catalã, o atleta está bem e isolado.Pjanic decidiu por fazer o teste após sentir sintomas da doença, que diagnosticaram o vírus no jogador. Por conta disso, o meia não se apresentará ao clube blaugrana nos próximos 15 dias.
O bósnio foi envolvido na transação que levou o brasileiro Arthur à Juventus. Pjanic fez o caminho inverso e agora defenderá as cores do Barcelona.

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