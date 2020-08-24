Pjanic revela sintomas da Covid-19, enquanto cumpre isolamento social

O recém-contratado do Barcelona, Miralem Pjanic, foi diagnosticado com Covid-19 e está em isolamento social. Em declarações oficiais ao site da Federação Bósnia de Futebol, o meio-campista disse que é sintomático, mas que se sente bem. O clube, sob comando de Ronald Koeman, deve começar a preparação para o início da temporada na próxima segunda-feira.- Não tenho muitos problemas e me sinto bem. Apenas não tenho os sentidos do olfato e do paladar.
O exame PCR do ex-atleta da Juventus foi realizado no último sábado após o jogador se queixar de algumas dores. Devido a quarentena, o bósnio terá que ficar 15 dias afastado de suas atividades e não deve iniciar sua preparação junto do restante do grupo, uma vez que seu retorno está previsto apenas para setembro.
A seleção bósnia, que disputa jogos da Liga das Nações nos dias quatro e sete de setembro contra Itália e Polônia, respectivamente, também não poderá contar com uma de suas principais estrelas. Enquanto se recupera, Pjanic também aguarda uma definição sobre o calendário do futebol espanhol, previsto para começar no dia 12 de setembro.