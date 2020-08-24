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Pjanic revela sintomas da Covid-19, enquanto cumpre isolamento social

Meio-campista bósnio foi diagnosticado com o novo coronavírus no último sábado e deve perder primeiros treinamentos com elenco do Barça e jogos da seleção na Liga das Nações...
LanceNet

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Publicado em 

24 ago 2020 às 10:21

Publicado em 24 de Agosto de 2020 às 10:21

Crédito: Reprodução
O recém-contratado do Barcelona, Miralem Pjanic, foi diagnosticado com Covid-19 e está em isolamento social. Em declarações oficiais ao site da Federação Bósnia de Futebol, o meio-campista disse que é sintomático, mas que se sente bem. O clube, sob comando de Ronald Koeman, deve começar a preparação para o início da temporada na próxima segunda-feira.- Não tenho muitos problemas e me sinto bem. Apenas não tenho os sentidos do olfato e do paladar.
O exame PCR do ex-atleta da Juventus foi realizado no último sábado após o jogador se queixar de algumas dores. Devido a quarentena, o bósnio terá que ficar 15 dias afastado de suas atividades e não deve iniciar sua preparação junto do restante do grupo, uma vez que seu retorno está previsto apenas para setembro.
A seleção bósnia, que disputa jogos da Liga das Nações nos dias quatro e sete de setembro contra Itália e Polônia, respectivamente, também não poderá contar com uma de suas principais estrelas. Enquanto se recupera, Pjanic também aguarda uma definição sobre o calendário do futebol espanhol, previsto para começar no dia 12 de setembro.

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