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futebol

Pjanic revela que não está 100% satisfeito no Barça e quer títulos

Meio-campista foi contratado na última janela de transferências, fez sete partidas com a camisa blaugrana, mas busca conquistar mais espaço no elenco e fazer história no clube...
LanceNet

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Publicado em 

09 nov 2020 às 10:23

Publicado em 09 de Novembro de 2020 às 10:23

Crédito: Miguel Ruiz / Barcelona
O meio-campista Pjanic, adquirido pelo Barcelona em troca por Arthur na última janela de transferências, revelou ao “Canal+” que não está no clube a passeio. Apesar dos poucos minutos em campo até o momento, o bósnio afirmou que não está completamente satisfeito e quer fazer história com a camisa blaugrana.
- Estou no melhor clube do mundo e com um estilo de jogo que sempre quis jogar, mas ainda não estou satisfeito. Eu quero ter a oportunidade de ganhar os grandes títulos, esse é o meu objetivo. Ser um dos melhores e ganhar títulos.O veterano de 30 anos foi convocado para servir a seleção bósnia em amistoso contra o Irã e em seguida irá jogar contra Holanda e Itália pela Liga das Nações. Até o momento, Pjanic tem sete jogos na temporada, nenhum gol ou assistência e só entrou como titular nos confrontos pela Liga dos Campeões.

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