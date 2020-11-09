Pjanic revela que não está 100% satisfeito no Barça e quer títulos

O meio-campista Pjanic, adquirido pelo Barcelona em troca por Arthur na última janela de transferências, revelou ao “Canal+” que não está no clube a passeio. Apesar dos poucos minutos em campo até o momento, o bósnio afirmou que não está completamente satisfeito e quer fazer história com a camisa blaugrana.

- Estou no melhor clube do mundo e com um estilo de jogo que sempre quis jogar, mas ainda não estou satisfeito. Eu quero ter a oportunidade de ganhar os grandes títulos, esse é o meu objetivo. Ser um dos melhores e ganhar títulos.O veterano de 30 anos foi convocado para servir a seleção bósnia em amistoso contra o Irã e em seguida irá jogar contra Holanda e Itália pela Liga das Nações. Até o momento, Pjanic tem sete jogos na temporada, nenhum gol ou assistência e só entrou como titular nos confrontos pela Liga dos Campeões.