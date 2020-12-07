Pjanic revela não estar satisfeito com função atual no Barcelona

Crédito: Miguel Ruiz / Barcelona

Pjanic, meio-campista do Barcelona, revelou que não está satisfeito com suas funções no clube desde que foi contratado. O bósnio, que não é titular no esquema de Ronald Koeman, deu uma entrevista para o “La Gazzetta dello Sport” e afirmou não entender o que precisa fazer para ganhar vaga entre os 11.

- Honestamente, não entendo porque estou nessa situação. Está claro que quer jogar muito mais. Sei que posso contribuir muito e quando o treinador me faz jogar, vou bem. Mais que isto não sei o que posso fazer. Não estou satisfeito e não poderia estar, em minha carreira nunca aceitei a ideia de não jogar. Estou pronto, treino bem e espero, não tenho outra escola.

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