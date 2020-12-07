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futebol

Pjanic revela não estar satisfeito com função atual no Barcelona

Meio-campista quer ter mais protagonismo no time de Ronald Koeman, uma vez que participou apenas de 11 partidas, mas com poucas chances no Campeonato Espanhol...
LanceNet

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Publicado em 

07 dez 2020 às 12:19

Publicado em 07 de Dezembro de 2020 às 12:19

Crédito: Miguel Ruiz / Barcelona
Pjanic, meio-campista do Barcelona, revelou que não está satisfeito com suas funções no clube desde que foi contratado. O bósnio, que não é titular no esquema de Ronald Koeman, deu uma entrevista para o “La Gazzetta dello Sport” e afirmou não entender o que precisa fazer para ganhar vaga entre os 11.
- Honestamente, não entendo porque estou nessa situação. Está claro que quer jogar muito mais. Sei que posso contribuir muito e quando o treinador me faz jogar, vou bem. Mais que isto não sei o que posso fazer. Não estou satisfeito e não poderia estar, em minha carreira nunca aceitei a ideia de não jogar. Estou pronto, treino bem e espero, não tenho outra escola.
> Veja a tabela da Liga dos Campeões
O camisa oito espera conquistar uma vaga na partida diante da Juventus, nesta terça-feira, pela Liga dos Campeões. O ex-jogador da Velha Senhora foi trocado na última janela de transferências em operação envolvendo o brasileiro Arthur, que foi jogar no clube italiano. O veterano já participou de 11 jogos nesta temporada, sendo apenas seis como titular.

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