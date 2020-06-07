Pjanic rejeita Chelsea e PSG e está disposto a ir para o Barcelona

Miralem Pjanic está decidido a jogar pelo Barcelona e as recentes propostas feitas por Chelsea e Paris Saint-Germain foram recusadas pelo jogador, de acordo com o “Tuttosport”. No entanto, a equipe catalã precisa entrar em acordo com a Juventus para a negociação ser fechada. O principal nome de interesse da Velha Senhora, Arthur, já disse que não sairá para a Itália.
A publicação insiste que a tendência é que o brasileiro ainda aceite a proposta do clube italiano, pois vê que os seus companheiros de Barça possuem um contrato melhor que o dele. Outros ponto é de que o camisa oito pode se ver no banco de reservas nas próximas partidas.
Ainda assim, os culés estão decididos a contratar o meio-campista bósnio seja por trocas ou por dinheiro, mesmo na crise. No entanto, os blaugranas precisam vender alguns atletas para fazer caixa e poder investir em outros atletas. Aos 30 anos, Pjanic possui vínculo com a Juventus até 2023.