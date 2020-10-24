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Pjanic diz que Sarri não confiava nos jogadores da Juventus: 'Acreditava que alguns estavam contra ele'

Reforço do Barcelona para a atual temporada, o meio-campista bósnio revelou que
o ex-treinador da Velha Senhora tinha problema com a maioria dos atletas...

Publicado em 24 de Outubro de 2020 às 13:24

LanceNet

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Publicado em 

24 out 2020 às 13:24
Crédito: JONATHAN NACKSTRAND / AFP
Reforço do Barcelona para a atual temporada, Miralem Pjanic revelou sobre os bastidores da Juventus. Em entrevista ao "Tuttosport", o meio-campista bósnio contou que Maurizio Sarri não confiava em seus atletas e que acreditava que alguns jogadores estavam contra ele e não se dedicavam. - O que me chateia até hoje é que Sarri não confiava nos seus jogadores. O modo como ele julgou os jogadores foi muito ruim, porque todos davam tudo pela equipe. É normal não ter a melhor relação com um ou dois, mas isso nunca afeta o esforço, porque todos querem sempre vencer. Quando o técnico revela dúvidas, isso quer dizer que não existe aquela ligação que é necessária. Sarri acreditava que alguns jogadores estavam contra ele e não se doavam 100% - disse.Maurizio Sarri foi demitido da Juventus no final de julho. Ele esteve no comando em 51 partidas, venceu 34 e perdeu apenas nove, além de conquistar o Campeonato Italiano. Para seu lugar, a Velha Senhora contratou o ex-jogador e ídolo do clube, Andrea Pirlo.

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