Pjanic diz estar no degrau mais alto do futebol no Barcelona

Após ter sua contratação anunciada pelo Barcelona, Pjanic mostrou toda a felicidade no site da Federação Bósnia de Futebol. O meio-campista pertencia a Juventus, clube onde vai terminar a atual temporada, mas já tem sua ida para a Catalunha acertada. O jogador de 30 anos afirmou estar realizando um sonho.

- O Barcelona é um dos maiores clubes do mundo e ser parte dele é estar no degrau mais alto para qualquer jogador. Cumpri um sonho. Estou feliz e orgulhoso. Tenho muita vontade de jogar no Camp Nou.

O atleta firmou contrato com a equipe blaugrana até 2024 e te multa de 400 milhões de euros (R$ 2,4 bilhões). Pjanic também agradeceu os quatro anos na Velha Senhora. O camisa cinco está relacionado para o jogo desta terça-feira contra o Genoa e tem a ambição de conquistar mais dois títulos com o clube atual.E MAIS:Ex-jogador diz que Zidane tem problema pessoal com BalePochettino é alvo número um para substituir Lage no BenficaBartomeu vai na casa de técnico do Barça para reunião conciliadoraGetafe irá pagar R$ 61 milhões por 90% dos direitos de Cucurella E MAIS: