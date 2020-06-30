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futebol

Pjanic diz estar no degrau mais alto do futebol no Barcelona

Bósnio teve sua contratação confirmada na última segunda-feira e declarou estar orgulhoso de si. Camisa cinco ainda joga a atual temporada pela Juventus...

Publicado em 30 de Junho de 2020 às 12:47

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

30 jun 2020 às 12:47
Crédito: Reprodução
Após ter sua contratação anunciada pelo Barcelona, Pjanic mostrou toda a felicidade no site da Federação Bósnia de Futebol. O meio-campista pertencia a Juventus, clube onde vai terminar a atual temporada, mas já tem sua ida para a Catalunha acertada. O jogador de 30 anos afirmou estar realizando um sonho.
- O Barcelona é um dos maiores clubes do mundo e ser parte dele é estar no degrau mais alto para qualquer jogador. Cumpri um sonho. Estou feliz e orgulhoso. Tenho muita vontade de jogar no Camp Nou.
O atleta firmou contrato com a equipe blaugrana até 2024 e te multa de 400 milhões de euros (R$ 2,4 bilhões). Pjanic também agradeceu os quatro anos na Velha Senhora. O camisa cinco está relacionado para o jogo desta terça-feira contra o Genoa e tem a ambição de conquistar mais dois títulos com o clube atual.E MAIS:Ex-jogador diz que Zidane tem problema pessoal com BalePochettino é alvo número um para substituir Lage no BenficaBartomeu vai na casa de técnico do Barça para reunião conciliadoraGetafe irá pagar R$ 61 milhões por 90% dos direitos de Cucurella E MAIS:

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