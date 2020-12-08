Pjanic analisa características de jogo de Messi e Cristiano Ronaldo

O meio-campista Pjanic participou de um evento promocional antes do duelo entre Barcelona e Juventus e comentou sobre as características de Messi, seu atual companheiro de time, e Cristiano Ronaldo, com quem já jogou na Velha Senhora. O veterano não disse quem era o seu favorito, mas elogiou as características dos dois atletas.

- Só posso falar bem do Cristiano Ronaldo, como pessoa e especialmente como atleta. É um jogador muito preparado e atento a todos os detalhes. Messi é um extraterrestre, sempre que jogava contra ele era muito difícil, quase impossível pará-lo e agora, ao seu lado, vejo que é um fenômeno. Sempre que tem a bola, acontece alguma coisa: um gol, uma assistência ou um passe incrível. É um gênio.As equipes se enfrentam nesta terça-feira, às 17h (horário de Brasília), e para o clube catalão basta um empate para terminar na liderança do Grupo G. A Juventus tem que tirar uma grande diferença no saldo de gols para conquistar o primeiro lugar, mas ambos os times estão classificados para as oitavas de final.