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futebol

Pjanic analisa características de jogo de Messi e Cristiano Ronaldo

Ex-jogador da Juventus afirma que não tem o que falar mal de Cristiano Ronaldo, mas revela que Messi é um gênio do futebol e que sempre sai algo bom dos seus pés...
LanceNet

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Publicado em 

08 dez 2020 às 08:24

Publicado em 08 de Dezembro de 2020 às 08:24

Crédito: MIGUEL MEDINA / AFP, JOSEP LAGO / AFP
O meio-campista Pjanic participou de um evento promocional antes do duelo entre Barcelona e Juventus e comentou sobre as características de Messi, seu atual companheiro de time, e Cristiano Ronaldo, com quem já jogou na Velha Senhora. O veterano não disse quem era o seu favorito, mas elogiou as características dos dois atletas.
> Veja a tabela da Liga dos Campeões
- Só posso falar bem do Cristiano Ronaldo, como pessoa e especialmente como atleta. É um jogador muito preparado e atento a todos os detalhes. Messi é um extraterrestre, sempre que jogava contra ele era muito difícil, quase impossível pará-lo e agora, ao seu lado, vejo que é um fenômeno. Sempre que tem a bola, acontece alguma coisa: um gol, uma assistência ou um passe incrível. É um gênio.As equipes se enfrentam nesta terça-feira, às 17h (horário de Brasília), e para o clube catalão basta um empate para terminar na liderança do Grupo G. A Juventus tem que tirar uma grande diferença no saldo de gols para conquistar o primeiro lugar, mas ambos os times estão classificados para as oitavas de final.

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