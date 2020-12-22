Pizzi testa positivo para Covid-19 e é desfalque para o Benfica ante o Porto

Na véspera da Supertaça de Portugal entre Benfica e Porto, o time de Jorge Jesus conta com uma baixa importante para o duelo. O meio-campista Pizzi testou positivo para Covid-19, além do diretor geral do clube, Tiago Pinto, e ambos já foram afastados de suas atividades e já se encontram em isolamento social.

O veterano de 31 anos foi um dos jogadores mais importantes do elenco no último Campeonato Português com 18 gols marcados e 14 assistências distribuídas. O atleta é peça chave no time dos Encarnados, mas faz uma temporada mais discreta do que a última campanha sob comando de Bruno Lage.Porto e Benfica se enfrentam em Aveiro, nesta quarta-feira, às 17h45 (horário de Brasília). Os Dragões são os atuais campeões nacionais e da Taça de Portugal, enquanto as Águias foram vices nas duas competições. O time dirigido pelo Míster é o atual vencedor da Supertaça.