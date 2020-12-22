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futebol

Pizzi testa positivo para Covid-19 e é desfalque para o Benfica ante o Porto

Além do jogador, diretor geral do clube, Tiago Pinto, também testou positivo para o novo coronavírus. Encarnados encaram os Dragões pela Supertaça de Portugal nesta quarta...
LanceNet

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Publicado em 

22 dez 2020 às 09:57

Publicado em 22 de Dezembro de 2020 às 09:57

Crédito: Pizzi é desfalque para Jorge Jesus na Supertaça de Portugal (PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP
Na véspera da Supertaça de Portugal entre Benfica e Porto, o time de Jorge Jesus conta com uma baixa importante para o duelo. O meio-campista Pizzi testou positivo para Covid-19, além do diretor geral do clube, Tiago Pinto, e ambos já foram afastados de suas atividades e já se encontram em isolamento social.
> Veja a tabela do Campeonato Português
O veterano de 31 anos foi um dos jogadores mais importantes do elenco no último Campeonato Português com 18 gols marcados e 14 assistências distribuídas. O atleta é peça chave no time dos Encarnados, mas faz uma temporada mais discreta do que a última campanha sob comando de Bruno Lage.Porto e Benfica se enfrentam em Aveiro, nesta quarta-feira, às 17h45 (horário de Brasília). Os Dragões são os atuais campeões nacionais e da Taça de Portugal, enquanto as Águias foram vices nas duas competições. O time dirigido pelo Míster é o atual vencedor da Supertaça.

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