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futebol

Pivetti busca 'equilíbrio' do CSA para recuperar na Série B

Azulão ainda não sabe o que é vencer na competição e vai tentar a reação diante do Guarani...
LanceNet

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Publicado em 

14 jun 2021 às 14:07

Publicado em 14 de Junho de 2021 às 14:07

Crédito: Divulgação/Augusto Oliveira/CSA
O sinal de alerta está ligado no CSA. No último fim de semana, o Azulão foi superado pelo Vila Nova por 1 a 0 e permanece na zona de rebaixamento da Série B.
Na visão do técnico Bruno Pivetti, a equipe precisa ter mais equilíbrio dentro das quatro linhas para que possa chegar a estabilidade tão almejada.
‘Ainda temos que melhorar a finalização para concretizar essas oportunidades em gol. Na próxima partida, a gente tem que equilibrar também os dois tempos’, declarou.
Calendário
O próximo desafio do Azulão é o Guarani, em jogo marcado para o Rei Pelé, em Alagoas.

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