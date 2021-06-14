Pivetti busca 'equilíbrio' do CSA para recuperar na Série B

Crédito: Divulgação/Augusto Oliveira/CSA

O sinal de alerta está ligado no CSA. No último fim de semana, o Azulão foi superado pelo Vila Nova por 1 a 0 e permanece na zona de rebaixamento da Série B.

Na visão do técnico Bruno Pivetti, a equipe precisa ter mais equilíbrio dentro das quatro linhas para que possa chegar a estabilidade tão almejada.

‘Ainda temos que melhorar a finalização para concretizar essas oportunidades em gol. Na próxima partida, a gente tem que equilibrar também os dois tempos’, declarou.

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