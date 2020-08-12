Pivetti aprova atuação do Vitória diante do Figueirense

Crédito: Mauricia da Matta/Vitória

Após o triunfo na estreia da Série B, o Vitória conseguiu um bom empate diante do Figueirense, em Florianópolis. Com o resultado, o Leão se manteve na parte de cima e vai dando confiança ao elenco.Animado com o que viu ao longo dos 90 minutos, o técnico Bruno Pivetti acredita que o time melhorou na etapa final e perdeu algumas chances.

‘No segundo tempo, acredito que nós estávamos mais soltos. Conseguimos criar algumas oportunidades. O segundo tempo também provou a qualidade do nosso elenco, os valores que nós temos no banco, que entraram e acabaram elevando o nível da equipe. Assim, nós poderíamos até ter saído com a vitória no final do jogo, quando conseguimos nos impor’, declarou.