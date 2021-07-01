Pivetti analisa desempenho do CSA contra a Ponte Preta

De olho no G-4 da Série B, o CSA foi até Campinas para encarar a Ponte Preta e decepcionou o seu torcedor, que viu o time oscilar ao longo da partida e sair derrotado por 2 a 1.
O revés impediu que o Azulão colasse na zona de acesso e o técnico Bruno Pivetti analisou o desempenho dos seus comandados.
‘Na verdade, no jogo de hoje (ontem), como iniciamos com um bom nível de organização, criamos duas oportunidades... No segundo tempo, principalmente no começo, nós tivemos um bom desenvolvimento do nosso jogo, tanto é que isso resultou no gol de empate. Infelizmente, logo na sequência, sofremos o segundo gol e, a partir daí, a equipe se lança ao ataque pra tentar o empate e quem sabe a virada e isso contribui para o nível de organização menor’.
Na próxima rodada do torneio, o CSA volta a campo para encarar o CRB, em jogo marcado para o sábado, no estádio Rei Pelé.