Pivetti analisa desempenho do CSA contra a Ponte Preta

De olho no G-4 da Série B, o CSA foi até Campinas para encarar a Ponte Preta e decepcionou o seu torcedor, que viu o time oscilar ao longo da partida e sair derrotado por 2 a 1.

‘Na verdade, no jogo de hoje (ontem), como iniciamos com um bom nível de organização, criamos duas oportunidades... No segundo tempo, principalmente no começo, nós tivemos um bom desenvolvimento do nosso jogo, tanto é que isso resultou no gol de empate. Infelizmente, logo na sequência, sofremos o segundo gol e, a partir daí, a equipe se lança ao ataque pra tentar o empate e quem sabe a virada e isso contribui para o nível de organização menor’.