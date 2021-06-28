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futebol

Pituca celebra primeiro gol pelo Kashima Antlers: 'Estou muito feliz'

Volante brasileiro estreou com a camisa do clube japonês há exatos 60 dias...
LanceNet

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Publicado em 

28 jun 2021 às 19:53

Publicado em 28 de Junho de 2021 às 19:53

Crédito: Divulgação/Kashima Antlers
O volante Diego Pituca, ex-Santos, balançou a rede pela primeira vez desde que se tornou jogador do Kashima Antlers, do Japão. O camisa 21 deixou o dele na goleada diante do Consadole Sapporo, por 4 a 0, disputado no último domingo.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão-2021 clicando aqui
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A estreia do camisa 21 aconteceu há 60 dias, de lá para cá, são 16 jogos e apenas duas derrotas do time japonês com o brasileiro em campo.
- Estou muito feliz, a adaptação foi mais rápida do que eu imaginava, e agradeço demais ao clube por isso. Felicidade enorme marcar meu primeiro gol, com certeza vou fazer mais, e trabalhar firme para que isso aconteça.
Mesmo com tão pouco tempo de casa, Pituca se tornou 'xodó' dos torcedores do Kashima, que até faixa no estádio com o rosto do jogador foi feita.
- A torcida é muito bacana, eles me acolheram e todos os dias recebo mensagens de carinho. Agradeço todos os dias pelo apoio e espero retribuir dentro de campo, com boas partidas, assistências e gols - concluiu o camisa 21.

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