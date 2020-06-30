Pirlo volta à Juventus para ser treinador da equipe sub-23

Cinco anos após deixar a Juventus para se aventurar no futebol dos Estados Unidos em seu final de carreira, o ex-jogador Andrea Pirlo está voltando para a Velha Senhora. Desta vez, porém, o italiano que encantou o mundo com a bola nos pés será treinador do time sub-23 alvinegro.
Segundo a "Sky Sports", o ex-jogador italiano Roberto Baronio, que é amigo de Pirlo e passou por clubes como Lazio, Fiorentina e Udinese será seu auxiliar. A Juventus sub-23 disputa a terceira divisão nacional.
Pirlo atuou na Juventus entre 2011 e 2015, onde conquistou quatro vezes o Campeonato Italiano, além de uma Copa da Itália. O jogador, que também foi campeão do mundo em 2006 com a Itália, atuou no New York City, dos Estados Unidos, entre 2015 e 2017, quando se aposentou. Desde então, Pirlo estuda e se prepara para virar técnico.