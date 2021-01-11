Pirlo teme lesão grave de Dybala: 'Espero que não seja nada sério'

Andrea Pirlo, treinador da Juventus, falou sobre a lesão sofrida por Paulo Dybala. Na partida entre a Velha Senhora e o Sassuolo, o argentino precisou deixar o campo ainda no primeiro tempo. VEJA A TABELA DA SERIE A

- Dybala tem um trauma de uma contusão na colateral, ele está com desconforto. Veremos como ele está nos próximos dias, espero que não seja nada sério.Dybala começou a partida ao lado de Cristiano Ronaldo, mas precisou deixar a partida com apenas 42 minutos. Ele foi substituído pelo sueco Dejan Kulusevski.