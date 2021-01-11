Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Pirlo teme lesão grave de Dybala: 'Espero que não seja nada sério'

Meio-campista argentino sofreu uma contusão no ligamento
colateral do joelho esquerdo na partida entre Juventus e Sassuolo...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

11 jan 2021 às 08:33

Publicado em 11 de Janeiro de 2021 às 08:33

Crédito: Marco BERTORELLO / AFP
Andrea Pirlo, treinador da Juventus, falou sobre a lesão sofrida por Paulo Dybala. Na partida entre a Velha Senhora e o Sassuolo, o argentino precisou deixar o campo ainda no primeiro tempo. VEJA A TABELA DA SERIE A
- Dybala tem um trauma de uma contusão na colateral, ele está com desconforto. Veremos como ele está nos próximos dias, espero que não seja nada sério.Dybala começou a partida ao lado de Cristiano Ronaldo, mas precisou deixar a partida com apenas 42 minutos. Ele foi substituído pelo sueco Dejan Kulusevski.
A Velha Senhora venceu a partida por 3 a 1. Danilo, Ramsey e Cristiano Ronaldo marcaram os gols da equipe de Pirlo.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Passageiro assiste vídeo de abuso infantil e acaba detido dentro de ônibus em Vitória
Imagem de destaque
Trabalhadores recebem salário após protesto em frente à Prefeitura de Vila Velha
Imagem de destaque
Irã e EUA se preparam para negociações de paz no Paquistão em meio a cinco impasses principais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados