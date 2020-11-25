Pirlo, técnico da Juventus, critica escolhas de Arthur durante jogo

Crédito: Pirlo chamou atenção de Arthur após partida pela Liga dos Campeões (Divulgação

Andrea Pirlo, técnico da Juventus, chamou a atenção do meio-campista Arthur publicamente após a vitória da Juventus sobre o Ferencvaros por 2 a 1 pela Liga dos Campeões. O italiano criticou a postura do camisa cinco em alguns momentos da partida, mas acredita que o jogador ainda tem muito a aprender.

- Ele foi teimoso ao segurar a bola e tentar acertar passes mais diretos quando deveria espalhar a defesa do Ferencvaros. Ele deveria ter aberto mais o jogo para criar situações de um contra um. Se a bola se movesse muito devagar, permitiria que eles voltassem à posição. Ele está aprendendo.