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futebol

Pirlo, técnico da Juventus, critica escolhas de Arthur durante jogo

Italiano afirmou que brasileiro deveria espalhar defesa do Ferencvaros ao invés de tentar bolas mais diretas, mas revelou que meio-campista está em processo de aprendizagem...

Publicado em 25 de Novembro de 2020 às 09:53

LanceNet

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Publicado em 

25 nov 2020 às 09:53
Crédito: Pirlo chamou atenção de Arthur após partida pela Liga dos Campeões (Divulgação
Andrea Pirlo, técnico da Juventus, chamou a atenção do meio-campista Arthur publicamente após a vitória da Juventus sobre o Ferencvaros por 2 a 1 pela Liga dos Campeões. O italiano criticou a postura do camisa cinco em alguns momentos da partida, mas acredita que o jogador ainda tem muito a aprender.
- Ele foi teimoso ao segurar a bola e tentar acertar passes mais diretos quando deveria espalhar a defesa do Ferencvaros. Ele deveria ter aberto mais o jogo para criar situações de um contra um. Se a bola se movesse muito devagar, permitiria que eles voltassem à posição. Ele está aprendendo.
Arthur foi uma das principais contratações da Juventus na temporada ao ser trocado pelo Barcelona por Pjanic. O brasileiro iniciou seu quarto jogo consecutivo sob comando de Pirlo, mas ainda não convenceu completamente os torcedores a respeito de sua titularidade. Em nove partidas, o atleta não marcou gols ou deu assistências.

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