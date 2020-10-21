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futebol

Pirlo rasga elogios a Morata após atuação de gala do atacante

Técnico da Juventus elogiou o camisa 9 espanhol, que foi o responsável pela vitória italiana na estreia da Liga dos Campeões, na terça-feira. Velha Senhora é vice-líder do grupo...
LanceNet

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Publicado em 

21 out 2020 às 14:25

Publicado em 21 de Outubro de 2020 às 14:25

Crédito: SERGEI SUPINSKY / AFP
Após uma bela atuação com dois gols marcados e a vitória garantida na estreia da Liga dos Campeões, o atacante Álvaro Morata recebeu elogios do técnico da Juventus, Andrea Pirlo. O comandante lembrou da época que o espanhol teve a primeira passagem no clube italiano e disse que ele pode render ainda mais.- Morata veio com muita vontade. Voltou homem. O primeiro jogador que conheci foi um um garoto que veio do Real Madrid em sua primeira experiência fora de casa. Agora ele é um jogador completo, um homem confiável, que está encontrando confiança. Ele pode fazer ainda melhor - disse Pirlo após o jogo.
A Juventus bateu o Dínamo de Kiev, por 2 a 0, na primeira rodada da Liga dos Campeões. Com a vitória, o time italiano soma três pontos e está em segundo no Grupo G. O Barcelona, que venceu o Ferencváros, da Hungria, por 5 a 1, é o líder da chave.

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