Pirlo rasga elogios a Morata após atuação de gala do atacante

Após uma bela atuação com dois gols marcados e a vitória garantida na estreia da Liga dos Campeões, o atacante Álvaro Morata recebeu elogios do técnico da Juventus, Andrea Pirlo. O comandante lembrou da época que o espanhol teve a primeira passagem no clube italiano e disse que ele pode render ainda mais.- Morata veio com muita vontade. Voltou homem. O primeiro jogador que conheci foi um um garoto que veio do Real Madrid em sua primeira experiência fora de casa. Agora ele é um jogador completo, um homem confiável, que está encontrando confiança. Ele pode fazer ainda melhor - disse Pirlo após o jogo.