Pirlo projeta jogo difícil contra o Barcelona: 'É uma equipe forte'

Em um dos jogos mais esperados desde que o sorteio definiu os grupos da Liga dos Campeões, a Juventus recebe o Barcelona nesta quarta-feira. E para o treinador da Velha Senhora, Andrea Pirlo, sua equipe terá um jogo difícil, mesmo que o início de temporada blaugrana não tenha sido dos melhores.- O Barcelona é uma equipe forte, composta por campeões, apesar das ausências de Piqué e Coutinho, e teremos de os enfrentar com vontade e determinação. Não é decisivo, mas é sempre um grande desafio, que todos os jogadores gostariam de enfrentar. Mal podemos esperar para entrar em campo para ver o nosso valor - disse Pirlo.