Pirlo projeta jogo difícil contra o Barcelona: 'É uma equipe forte'

Em um dos jogos mais esperados desde que o sorteio definiu os grupos da Liga dos Campeões, a Juventus recebe o Barcelona nesta quarta-feira. E para o treinador da Velha Senhora, Andrea Pirlo, sua equipe terá um jogo difícil, mesmo que o início de temporada blaugrana não tenha sido dos melhores.- O Barcelona é uma equipe forte, composta por campeões, apesar das ausências de Piqué e Coutinho, e teremos de os enfrentar com vontade e determinação. Não é decisivo, mas é sempre um grande desafio, que todos os jogadores gostariam de enfrentar. Mal podemos esperar para entrar em campo para ver o nosso valor - disse Pirlo.
O técnico da Juventus também falou sobre Lionel Messi, craque do Barcelona, que rivaliza com Cristiano Ronaldo há mais de dez anos.
- Messi faz parte da história do futebol mundial e moderno. Já o enfrentei várias vezes como jogador, amanhã será a primeira vez como treinador. Ele e Cristiano Ronaldo vêm fazendo coisas extraordinárias há 15 anos e ainda estão no topo. Jogadores semelhantes devem ser enfrentados com grande respeito, na esperança de que não estejam nas melhores noites - afirmou Pirlo.