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Pirlo não vê cargo ameaçado após eliminação: 'Fui contratado para liderar um novo projeto na Juventus'

Velha Senhora deixou a Liga dos Campeões nas oitavas de final após vitória por 3 a 2 contra o Porto. Gols fora classificaram o time português...

Publicado em 10 de Março de 2021 às 12:47

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

10 mar 2021 às 12:47
Crédito: Divulgação / Site oficial da Juventus
O primeiro ano de Andrea Pirlo como treinador da Juventus não vem sendo bom. A eliminação nas oitavas de final da Liga dos Campeões não foi bem recebida. Porém, para o comandante, o cargo não está ameaçado.
VEJA A TABELA DO CAMPEONATO ITALIANO
- Fui contratado para liderar um novo projeto na Juventus, que está dando os primeiros passos agora e está de olhos num futuro por vários anos. Eu vou continuar fazendo o meu trabalho de forma tranquila - disse à "Sky Sports".A Juventus foi eliminada pelo Porto na Liga dos Campeões após uma vitória por 3 a 2. Como sofreu mais gols fora do que fez, a Velha Senhora foi eliminada por essa regra.

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