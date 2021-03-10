Pirlo não vê cargo ameaçado após eliminação: 'Fui contratado para liderar um novo projeto na Juventus'

O primeiro ano de Andrea Pirlo como treinador da Juventus não vem sendo bom. A eliminação nas oitavas de final da Liga dos Campeões não foi bem recebida. Porém, para o comandante, o cargo não está ameaçado.

- Fui contratado para liderar um novo projeto na Juventus, que está dando os primeiros passos agora e está de olhos num futuro por vários anos. Eu vou continuar fazendo o meu trabalho de forma tranquila - disse à "Sky Sports".A Juventus foi eliminada pelo Porto na Liga dos Campeões após uma vitória por 3 a 2. Como sofreu mais gols fora do que fez, a Velha Senhora foi eliminada por essa regra.