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futebol

Pirlo mira em Morata para ser o novo centroavante da Juventus

Negociação não deve ser fácil, pois atacante foi contratado em definitivo em 2019 pelo Atlético de Madrid e tem vínculo com o clube espanhol até 2023...
LanceNet

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Publicado em 

11 ago 2020 às 09:40

Publicado em 11 de Agosto de 2020 às 09:40

Crédito: PIERRE-PHILIPPE MARCOU / AFP
O novo técnico da Juventus, Andrea Pirlo, quer a contratação do atacante Álvaro Morata, de acordo com o “SportItalia”. Com a provável saída de Higuaín, o espanhol chegaria para ocupar o espaço do argentino e o treinador teria um atacante clássico no elenco. Os dois trabalharam na equipe italiana juntos na temporada 2014/2015.
A negociação não será simples, pois Morata tem contrato até 2023 e foi contratado em definitivo pelo Atlético de Madrid na última temporada. O clube espanhol não deve aceitar trocas e espera recuperar os 58 milhões de libras (R$ 409 milhões, na cotação atual) investidos para tirar o atleta do Chelsea.Pirlo gostou do espanhol quando atuaram juntos antes de sair para o futebol da Major League Soccer (MLS) e Morata se torna o principal candidato para compor o ataque com Cristiano Ronaldo e Dybala. Além disso, o centroavante tem motivos pessoais, como familiares e esposa italiana, para retornar à Itália, país em que já foi visto passando férias.

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