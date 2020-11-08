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futebol

Pirlo lamenta empate da Juventus nos últimos segundos de partida

Velha Senhora empatou com a Lazio por 1 a 1 após sofrer gol de Caicedo aos 49 minutos do segundo tempo. Cristiano Ronaldo abriu o placar, mas saiu com lesão no tornozelo...
LanceNet

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Publicado em 

08 nov 2020 às 12:00

Publicado em 08 de Novembro de 2020 às 12:00

Crédito: Pirlo lamentou empate com Lazio e nao comentou gravidade da lesão de Cristiano Ronaldo (FILIPPO MONTEFORTE / AFP
Andrea Pirlo, técnico da Juventus, elogiou a postura da equipe após o duelo contra a Lazio pelo Campeonato Italiano, mas lamentou o empate por 1 a 1 sofrido no último lance da partida. O comandante quer ver seus jogadores mais atentos nos minutos finais e abordou os pontos que devem ser melhorados.
- Fizemos uma boa partida, mas campeonatos e jogos se ganham nos detalhes. Não conseguimos administrar a bola no final do jogo e sofremos o gol. Estamos satisfeitos com o desempenho, mas não com o resultado. Merecíamos algo melhor. Faltou malícia e vontade de trazer o resultado para casa.
Apesar de Cristiano Ronaldo ter sido substituído, Pirlo não comentou sobre a gravidade da lesão sofrida no tornozelo. Com o empate, a Juventus não conseguiu ultrapassar o Sassuolo e também não conseguiu encostar no líder Milan e segue buscando uma identidade para brigar pelo título do Campeonato Italiano.

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