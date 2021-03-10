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Pirlo fala após eliminação da Juventus na Champions: 'O ciclo não acabou, o ciclo apenas começou'

Treinador da Juventus garantiu que o seu período no clube italiano está apenas começando mesmo após eliminação para o Porto...

Publicado em 09 de Março de 2021 às 21:26

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

09 mar 2021 às 21:26
Crédito: Divulgação / Site oficial da Juventus
Nesta terça-feira, a Juventus foi eliminada para o Porto nas oitavas de final da Champions League. Após o jogo, o treinador da equipe italiana, Andrea Pirlo, aproveitou o momento para ressaltar que o trabalho está apenas no começo, mesmo com o grande revés.
Veja o mata-mata da Champions League- Cometemos quatro erros em dois jogos, é muito, e quando os comete, você está fora. Saímos dessa situação apagando esse jogo, agora com foco no campeonato. Estamos apenas em março e queremos subir na classificação - disse Pirlo.
O treinador da Juventus aproveitou para falar sobre Sarri, antigo treinador da equipe italiana, e garantir que o seu projeto está apenas no começo, e muito pode vir ainda.
- Não sei se o Sarri foi despedido por causa da eliminação na Champions League. Este ano iniciamos um novo projeto e estamos apenas no começo. O ciclo não acabou, o ciclo apenas começou - disse o comandante da Velha Senhora.
Após a eliminação para o Porto nas oitavas de final da Champions League, a Juventus enfrenta, às 14h (de Brasília) deste domingo, o Cagliari, pela 27ª rodada do Campeonato Italiano.

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