Pirlo fala após eliminação da Juventus na Champions: 'O ciclo não acabou, o ciclo apenas começou'

Crédito: Divulgação / Site oficial da Juventus

Nesta terça-feira, a Juventus foi eliminada para o Porto nas oitavas de final da Champions League. Após o jogo, o treinador da equipe italiana, Andrea Pirlo, aproveitou o momento para ressaltar que o trabalho está apenas no começo, mesmo com o grande revés.

Veja o mata-mata da Champions League- Cometemos quatro erros em dois jogos, é muito, e quando os comete, você está fora. Saímos dessa situação apagando esse jogo, agora com foco no campeonato. Estamos apenas em março e queremos subir na classificação - disse Pirlo.

O treinador da Juventus aproveitou para falar sobre Sarri, antigo treinador da equipe italiana, e garantir que o seu projeto está apenas no começo, e muito pode vir ainda.

- Não sei se o Sarri foi despedido por causa da eliminação na Champions League. Este ano iniciamos um novo projeto e estamos apenas no começo. O ciclo não acabou, o ciclo apenas começou - disse o comandante da Velha Senhora.