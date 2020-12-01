Pirlo estuda contratações de Giroud e Palmieri para a Juventus em janeiro

A Juventus tem interesse nas contratações de Olivier Giroud e Emerson Palmieri, ambos jogadores do Chelsea, para janeiro, de acordo com o portal “Il Bianco Nero”. O técnico Andrea Pirlo busca reforços que possam o ajudar em sua primeira temporada como treinador após um início irregular no Campeonato Italiano.O atacante francês se mostrou frustrado com a falta de minutos no time dirigido por Frank Lampard e os ingleses estão dispostos a negociar o jogador que termina seu contrato ao final da temporada. Já o lateral esquerdo possui vínculo com a equipe londrina até 2022, mas com a chegada de Ben Chilwell, o ítalo-brasileiro foi relegado a terceira opção na posição.