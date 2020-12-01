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futebol

Pirlo estuda contratações de Giroud e Palmieri para a Juventus em janeiro

Técnico italiano busca reforços para o time após um início ruim em sua primeira temporada como comandante da Velha Senhora. Locatelli e Rodrigo De Paul também estão na mira...
LanceNet

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Publicado em 

01 dez 2020 às 09:57

Publicado em 01 de Dezembro de 2020 às 09:57

Crédito: Daniel Leal-Olivas / AFP
A Juventus tem interesse nas contratações de Olivier Giroud e Emerson Palmieri, ambos jogadores do Chelsea, para janeiro, de acordo com o portal “Il Bianco Nero”. O técnico Andrea Pirlo busca reforços que possam o ajudar em sua primeira temporada como treinador após um início irregular no Campeonato Italiano.O atacante francês se mostrou frustrado com a falta de minutos no time dirigido por Frank Lampard e os ingleses estão dispostos a negociar o jogador que termina seu contrato ao final da temporada. Já o lateral esquerdo possui vínculo com a equipe londrina até 2022, mas com a chegada de Ben Chilwell, o ítalo-brasileiro foi relegado a terceira opção na posição.
Além dos dois nomes, Pirlo também vê com bons olhos a chegada de Rodrigo De Paul, jogador argentino que esteve presente na última Copa do Mundo e atua na Udinese, e Manuel Locatelli, principal atleta do Sassuolo, grande surpresa da época até o momento.

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