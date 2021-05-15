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futebol

Pirlo enxerga futuro de Cristiano Ronaldo na Juventus: 'Sem dúvidas'

Treinador da Velha Senhora acredita que o português permanecerá em Turim para a próxima temporada. Contrato do camisa 7 é de mais um ano...

Publicado em 15 de Maio de 2021 às 08:18

LanceNet

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Publicado em 

15 mai 2021 às 08:18
Crédito: AFP
Ainda em busca de uma vaga na Liga dos Campeões, a Juventus ainda não sabe se terá Cristiano Ronaldo para a próxima temporada. De acordo com Pirlo, porém, o futuro do português será na Velha Senhora.
VEJA A TABELA DO CAMPEONATO ITALIANO - Vejo o futuro de Ronaldo na Juventus, sem dúvida. Existiram alguns focos de tensão, não estivemos tão concentrados. Acontece quando não tens aquele desejo dentro de ti. Isso é o que te pode custar um campeonato. Depois de tantos anos sem títulos eles tiveram mais fome do que nós. É simples. Agora, se foram eles que o ganharam ou nós que o perdemos? É um misto.Desprestigiado, Pirlo não deve seguir na Juventus para a próxima temporada. O nome de Allegri é o favorito para assumir o comando da Velha Senhora.
Na atual temporada pela Juventus, Cristiano Ronaldo atuou em 42 partidas, marcou 35 gols e deu quatro assistências.

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