Pirlo enxerga futuro de Cristiano Ronaldo na Juventus: 'Sem dúvidas'

Ainda em busca de uma vaga na Liga dos Campeões, a Juventus ainda não sabe se terá Cristiano Ronaldo para a próxima temporada. De acordo com Pirlo, porém, o futuro do português será na Velha Senhora.

VEJA A TABELA DO CAMPEONATO ITALIANO - Vejo o futuro de Ronaldo na Juventus, sem dúvida. Existiram alguns focos de tensão, não estivemos tão concentrados. Acontece quando não tens aquele desejo dentro de ti. Isso é o que te pode custar um campeonato. Depois de tantos anos sem títulos eles tiveram mais fome do que nós. É simples. Agora, se foram eles que o ganharam ou nós que o perdemos? É um misto.Desprestigiado, Pirlo não deve seguir na Juventus para a próxima temporada. O nome de Allegri é o favorito para assumir o comando da Velha Senhora.