Pirlo elogia Ferencváros, mas cita necessidade de vitória: 'Estamos aqui para vencer'

Na véspera do duelo contra o Ferencváros, da Hungria, pela Liga dos Campeões, fora de casa, o técnico Andrea Pirlo, da Juventus, citou a necessidade de vencer a partida. A Velha Senhora vem de derrota para o Barcelona, que lidera o grupo.- Estamos aqui para vencer. Temos visto e estudado o Ferencváros, é uma equipe que joga com personalidade e com boas tramas de jogo. Não merecia perder assim para o Barcelona (5 a 1 para os blaugranas na estreia). Tem jogadores rápidos e agressivos - disse Pirlo.