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futebol

Pirlo diz que Dybala nunca esteve à venda e revela saída de Higuaín

Novo treinador da Juventus diz respeitar o atacante
argentino, mas que caminhos irão se separar...
LanceNet

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Publicado em 

25 ago 2020 às 11:39

Publicado em 25 de Agosto de 2020 às 11:39

Crédito: Reprodução/Twitter
Andrea Pirlo, novo treinador da Juventus, garantiu que Paulo Dybala não sairá do clube italiano. Para ele, o argentino é de extrema importância e pode atuar junto com Cristiano Ronaldo. - Falei com o Ronaldo há uns dias, antes de começar, ontem conversamos todos. Teremos tempo para conversar sobre os aspectos técnicos. Dybala nunca esteve no mercado, faz parte do projeto, é tão importante para mim como para todas as outras pessoas. A convivência entre eles? Os jogadores de qualidade podem jogar juntos, desde que haja sacrifício e abnegação por parte de todos. Quanto mais jogadores de qualidade houver, maiores serão as chances de vencer, mas é necessário dedicação de todos - disse
Quanto ao caso de Gonzalo Higuaín, Pirlo admitiu que o atacante argentino não continuará na Velha Senhora.
- Eu sou o treinador, é normal que queira alguns tipos de jogadores, estou em conversas com o clube. Falei com Higuaín, eu o admiro muito, fez um ciclo importante aqui, mas decidimos que os caminhos devem se separar - revelou.

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