Pirlo diz que Dybala nunca esteve à venda e revela saída de Higuaín

Andrea Pirlo, novo treinador da Juventus, garantiu que Paulo Dybala não sairá do clube italiano. Para ele, o argentino é de extrema importância e pode atuar junto com Cristiano Ronaldo. - Falei com o Ronaldo há uns dias, antes de começar, ontem conversamos todos. Teremos tempo para conversar sobre os aspectos técnicos. Dybala nunca esteve no mercado, faz parte do projeto, é tão importante para mim como para todas as outras pessoas. A convivência entre eles? Os jogadores de qualidade podem jogar juntos, desde que haja sacrifício e abnegação por parte de todos. Quanto mais jogadores de qualidade houver, maiores serão as chances de vencer, mas é necessário dedicação de todos - disse