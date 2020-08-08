Pirlo deve substituir Maurizio Sarri e assumir o comando da Juventus

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O anúncio da demissão do técnico Maurizio Sarri neste sábado, após a eliminação da Velha Senhora para o Lyon na Liga dos Campeões, caiu como uma bomba no mundo do futebol. No entanto, a diretoria da Bianconeri já está agindo rápido o nome do novo comandante está perto de ser anunciado.

De acordo com informações do jornalista Fabrizio Romano, da "Sky Sport Italia", o ex-meia Andrea Pirlo deve assumir o time eneacampeão nacional. O ídolo da Juventus foi contratado recentemente para assumir o time sub-23 da Velha Senhora, mas já deve ganhar a promoção ao time profissional.