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futebol

Pirlo deve substituir Maurizio Sarri e assumir o comando da Juventus

Contratado para ser o treinador da equipe sub-23 da Velha Senhora, ex-jogador deve ser o novo comandante da Juventus na próxima temporada...
LanceNet

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Publicado em 

08 ago 2020 às 14:43

Publicado em 08 de Agosto de 2020 às 14:43

Crédito: Reprodução
O anúncio da demissão do técnico Maurizio Sarri neste sábado, após a eliminação da Velha Senhora para o Lyon na Liga dos Campeões, caiu como uma bomba no mundo do futebol. No entanto, a diretoria da Bianconeri já está agindo rápido o nome do novo comandante está perto de ser anunciado.
De acordo com informações do jornalista Fabrizio Romano, da "Sky Sport Italia", o ex-meia Andrea Pirlo deve assumir o time eneacampeão nacional. O ídolo da Juventus foi contratado recentemente para assumir o time sub-23 da Velha Senhora, mas já deve ganhar a promoção ao time profissional.
Pirlo atuou na Juventus entre 2011 e 2015, onde conquistou quatro vezes o Campeonato Italiano, além de uma Copa da Itália. O jogador, que também foi campeão do mundo em 2006 com a Itália, atuou no New York City, dos Estados Unidos, entre 2015 e 2017, quando se aposentou. Desde então, Pirlo estuda e se prepara para virar técnico.

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