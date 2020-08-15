Pirlo barra as saídas de Cristiano Ronaldo e Dybala da Juventus

Especulados para deixarem a Juventus, Cristiano Ronaldo e Paulo Dybala devem permanecer no clube de Turim. O "Corrierre dello Sport" garante que Andrea Pirlo, novo treinador da Velha Senhora, barrou a saída dos dois jogadores.
O nome de Cristiano Ronaldo vem sendo especulado no Paris Saint-Germain e chegou até a ser ligado ao Barcelona. Paulo Dybala está sendo associado a clubes ingleses e espanhois.
Os nomes sugeridos para deixar o clube são de Gonzalo Higuaín e Sami Khedira. Ambos podem ser negociados para gerar dinheiro e conseguir investir em outros setores.